أمير منطقة جازان يصدر عددا من القرارات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية بديوان الامارة

المناطق - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم عددا من القرارات، بإجراء تنظيمات وتعديلات هيكلية وإدارية بديوان الإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا .

وتضمنت القرارات إلغاء إدارتين عامتين، مع انتقال اختصاصاتها وموظفيها إلى إدارات أخرى، حيث تم إلغاء الإدارة العامة للمتابعة بالكامل ، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية والتي ترتبط بسمو أمير المنطقة ، واستحداث إدارة الشؤون القانونية ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إليها ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة ، ونقل مراقبة انتظام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية المرتبطة بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية.

كما ألغيت كذلك الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، واستحداث إدارة تطوير الموارد البشرية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية اليها ، وترتبط بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي ، إذ جاء في القرار إنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى “إدارة التميز المؤسسي” ، ويكون ارتباطها بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية .

كما أصدر سمو أمير منطقة جازان قرار بتكليف كلا من :

-الموظف شوقي بن علي عثاثي مديرا لإدارة الشؤون القانونية.

-الموظف توفيق بن محمد لبينه مديرا لإدارة تطوير الموارد البشرية.

-الموظف سلطان بن عبدالله حمدي مديرا لوحدة التميز المؤسسي.

ومن جانبهم عبر الموظفون المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه، على هذه الثقة لما فيه تطوير وتنظيم آلية العمل بديوان الامارة ، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، سائلين المولى عزوجل التوفيق لخدمة الدين والوطن والمواطن.