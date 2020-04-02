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خادم الحرمين يطمئن على ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من كورونا

خادم الحرمين يطمئن على ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من كورونا

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خادم الحرمين يطمئن على ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من كورونا

خادم الحرمين يطمئن على ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من كورونا
http://almnatiq.net/?p=849470
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.
وتم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.
وقد عبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.
كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

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