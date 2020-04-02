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أمير الجوف يطمئن على صحة الشيخ السعدون

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أمير الجوف يطمئن على صحة الشيخ السعدون

أمير الجوف يطمئن على صحة الشيخ السعدون
http://almnatiq.net/?p=849483
المناطق - الجوف

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم اتصالاً هاتفياً بفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون.
وقد اطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الشيخ السعدون إثر العملية الجراحية التي أجراها في مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض، داعياً سموه للشيخ بالشفاء.
من جانبه أعرب الشيخ زياد السعدون عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحته، داعياً الله أن يحفظ سموه ويجزيه خيراً.

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