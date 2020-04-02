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البرلمان الإيراني يؤكد إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

البرلمان الإيراني يؤكد إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

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أمير الجوف يطمئن على صحة الشيخ السعدون

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البرلمان الإيراني يؤكد إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

البرلمان الإيراني يؤكد إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=849487
المناطق - الرياض

أعلن البرلمان الإيراني، الخميس، إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وقال البرلمان في بيان، إن لاريجاني خضع لفحص فيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابه عليه، وكانت نتيجته إيجابية”.

وأضاف البيان أن رئيس البرلمان بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.

وأضاف: “لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة.. هناك 2875 إصابة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.. تعافى 16711 من المرض”.

وكانت قد أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، تعليق تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالبنية التحتية فى إيران حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت الشركة الروسية، فى بيان اليوم الخميس، أنها ستتوقف عن تنفيذ مشاريعها المتعلقة بتطوير البنية التحتية فى إيران حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه تم إخطار الجانب الإيرانى بالقرار وأن طهران تفهمت الأسباب المتعلقة بذلك.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن موسكو وطهران تعتزمان تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية والكهربائية وصناعة السكك الحديدية والصناعات النفطية والغاز، وكذلك البدء بمفاوضات لتوسيع قائمة السلع التجارية المتبادلة.

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