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عدسات توثق الخدمات العظيمة المقدمه لنزلاء الحجر الصحي

عدسات توثق الخدمات العظيمة المقدمه لنزلاء الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=849494
المناطق - الرياض

واصلت وزارة الصحة خدماتها الجليلة والمباركة على أرض الواقع وبالتحديد التي تقدمها لنزلاء الحجر الصحي حيث شهدت تقديم المأكولات والمشروبات وكل ما يحتاجه النزلاء في سبيل توفير الراحة والاطمئنان النفسي في ظل ما يعشونه من ظروف صحية وسعت الوزارة جاهدة الامتثال للأمر الملكي الذي جعل الإنسان هو الهدف الوحيد في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم أجمع من جائحة كرونا .

وفي حديث متصل وثقت عدد من العدسات هذه الخدمات العظيمة المقدمة في أحد الفنادق حيث لمس فيها النزلاء كل معاني التقدير والاحترام والاهتمام البالغ.

كما قدم النزلاء شكرهم وتقديرهم وتعبيرهم لما رأوه من أعمال تذكر فتشكر قامت بها خكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الصحة والقطاعات الحكومية والأهلية فترة تواجدهم هنا، وسعيًا منهم لرد الجميل بالحديث عن هذه الخدمات حيث قال مدير قسم الاغذية والمشروبات محمد بدر الطويل أن النزلاء يعتبرون تواجدهم في أفخم الفنادق وما يقدم لهم من خدمات يومية له شاهد على اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان ، كما قال الأستاذ عبدالله الحربي في حديثه بصفته مدير للفندق أن ما أراه يوميًا من أعمال لتثلج الصدر وتجعل الإنسان يعبر عنها بكل فخر واعتزاز أمام الملأ ليعرفوا أن المملكة العربية السعودية هي الحضن الأساس للإنسانية في العالم ككل.
سائلين الله أن يحفظ قائد هذه البلاد المباركة وولي عهده وأن يكون الله في عونهم للتصدى لهذا الوباء.

من جهة أخرى شاركت عدد من الشركات في تقديم المساهمة والمبادرات الإنسانية للمتواجدين في الحجر الصحي حيث تسابق عددٌ من الشركات ومنها ماكدونالدز وحالي ومالح ودانكن دونات وبرقر واقيوا كوفي كاريبو وغير ذلك من الشركات التي قدمت خدماتها في أماكن متفرقة لنيل هذا الشرف الإنساني ورد الجميل لخيرات هذا البلد المبارك.

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