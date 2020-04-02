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الموارد البشرية بمنطقة تبوك والأمانة تعقمان الدور الإيوائية بالمنطقة

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أمانة تبوك تطلق مبادرة ” ملتزم ” ضمن حملة يداً بيد التي أعلنت عنها إمارة المنطقة

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حملات مستمرة تقوم بها أمانة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في سوق الخضار المركزي بالدمام

حملات مستمرة تقوم بها أمانة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في سوق الخضار المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=849511
المناطق - الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية (إدارة الأسواق) بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والأمن العام، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس ٢إبريل ٢٠٢٠م، بحملة تفتيشية في سوق الخضار المركزي بالدمام، وتأتي ضمن الحملات المستمرة، وشملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم ارتفاع الأسعار لحماية المستهلك والمستفيد، وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته.

وركزت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المباسط، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الباعة، وأسفرت الحملة في يومها الأول عن ضبط ١٠٤ من مخالفي السوق لاحتكارهم السلع وامتناعهم عن البيع، ومصادرة ٥٢٤ صندوق من أصناف الخضار والفواكه والدواجن تحتوي بعضها على مواد فاسدة وتم اتلافها.

كما ركزت أيضا على قيام مراقبو فرع وزارة التجارة التأكد من كافة الأسعار ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضى المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الخدمية، لحماية المستهلك وسلامته.

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