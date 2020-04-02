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رئيس بلدية الخفجي يتفقد أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة ويؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا

رئيس بلدية الخفجي يتفقد أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة ويؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا

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رئيس بلدية الخفجي يتفقد أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة ويؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا

رئيس بلدية الخفجي يتفقد أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة ويؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=849527
المناطق - الخفجي

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، يرافقه مدير إدارة الصيانة والحركة المهندس عبد الله بن مبارك القدرة ومدير العلاقات العامة الأستاذ صالح بن سفاح الحربي، يوم أمس الاربعاء، سير أعمال الرش وتطهير والتعقيم في أنحاء المحافظة، والتي تأتي ضمن الزيارات التفقدية والتأكد من سير الأعمال.

وأوضح المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية تعمل على قدم وساق للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية، والجهات المختصة، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأكد خلال جولته على أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق بأنه يتم رفع وتيرة أعمالها الوقائية خلال أوقات الحظر بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير حيث يشمل باليوم الواحد زيارة أكثر من 27 موقع يتم به أعمال التطهير والتعقيم واستهلاك أكثر من 475 لتر من المطهرات والمعقمات حاثاً الفرق الميداني على بذل المزيد من الجهود في أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة والمراكز التابعة لها والمحافظة على النظافة أولاً بأول.

كما أكد على ضرورة التقيد بما جاء في التوجيهات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفاً بأن البلدية حريصة كل الحرص على سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وتعمل جاهدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحرص المهندس الحميداني بضرورة عدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

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