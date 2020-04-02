بلدية القطيف تبدأ تطوير شارع حسان بن ثابت

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بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال صيانة وتطوير شارع حسان بن ثابت في حي الناصرة بالقطيف، وذلك بكشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشارع ضمن مشروع صيانة شوارع محافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مؤكدا أنه جاري أعمال تطور شارع حسان بن ثابت في حي الناصرة بالقطيف، حيث تمت إزالة طبقه الإسفلت لتأمين انسيابية الحركة.

وأوضح أن أعمال الصيانة تشمل أعمال دهان خطوط المرور والبردورات وإنشاء معابر مشاة واللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع إدارة المرور، مشيرا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة.

يشار إلى أن البلدية نفذت مؤخرا طبقة الاسفلت السطحية في أكثر من 2600م ط من الشوارع الداخلية في بلدة النابية، كما بدأت بصيانة وتطوير شارع المحمدي في مخطط شكر الله في العوامية.