فرع وزارة البيئة بالشرقية يكثف الرش والتعقيم بمنفذ الرقعي

المناطق - فتحيه عبدالله

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمحجر منفذ الرقعي عمليات الرش بالمبيدات بمنفذ الرقعي و استخدام المطهرات والمعقمات في تطهير المرافق الحيوية مثل ساحات ومرافق المحجر النباتي والحيواني بالمنفذ والساحة الجمركيه للصادرات والواردات و المرافق الحكومية ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .

وشدد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري على أهمية اتباع وسائل السلامة واستخدام المطهرات والمعقمات، منوهاً بتعاون المواطنين وتجاوبهم .

وبين أن الجولات الميدانية التي تقوم بها فِرَق الفرع والمكاتب التابعة له تهدف إلى ثقيف وتقديم الإرشادات التوعوية للمواطنين ومرتادي الأسواق، إضافة إلى الاطلاع على وضع المزارعين وتسويق منتوجاتهم داخل السوق ، إضافة إلى إسهام الفرع في التأكد من متابعة الامدادات وتوفرها واستقرار أوضاع الأسواق داخل المنطقة ومراقبتها .

وأوضح المهندس المطيري أن الجولات الميدانية ستستمر بصورة مكثفه خلال الأيام القادمة ، وذلك للحد من انتشار الفيروس وفق خطة الوزارة الشاملة وتوجيهات سمو أمير المنطقه الشرقية بالعمل على توفير كل السبل للنهوض بالخدمات المقدمه للمواطنين بالمنطقة الشرقية مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم المستمر لجميع المستثمرين والمستفيدين من خدمات الفرع من المزارعين والصيادين والمواطنين والمقيمين في شتى مجالات خدماتها .

