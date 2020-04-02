بر أملج توزع ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة

المناطق- أملج - فايز السميري:

بعد توجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإطلاق حملة تحت عنوان “يدًا بيد” في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها كافة دول العالم، والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- منذ البداية؛ لمكافحة انتشار وباء كورونا، وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم.

بدأت اليوم جمعية البر والخدمات الاجتماعية في محافظة أملج بتنفيذ الحملة وتوزيع الف سلة غذائية على الأسر المتضررة من الوضع الراهن من جائحة فايروس كورونا ، حيث تم وضع إلى آلية للتوزيع بعد مرحلة حصر الأسر المستفيدة، ووفق آلية محددة .

بعدها قامت بر أملج مرحلة التوزيع والتي تُعَدّ من أهم المراحل التي تتطلب متابعة على مدار اليوم لمعرفة سير العمل والتأكد من وصول السلة الغذائية لكل الأسر المتضررة من الوضع الراهن .

وتأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة تبوك لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

