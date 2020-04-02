أمانة تبوك تطلق مبادرة ” ملتزم ” ضمن حملة يداً بيد التي أعلنت عنها إمارة المنطقة

المناطق- تبوك:

أطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم مبادرة ” ملتزم ” التي تندرج تحت حملة ” يداً بيد ” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار وباء كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة عبارة عن ملصقات بعدة لغات توضع داخل المحلات للملتزمين منهم بجميع الاشتراطات الصحية وتطبيق الخطط الاحترازية من فيروس كروونا لطمئنة المستهلكين وحث أصحاب المحال التجارية على زيادة الالتزام والانضباط لمنع انتشار فيروس كورونا والحد منه تماشياً مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

ودعت الأمانة أصحاب المحال التجارية غير المشمولة بقرار الإغلاق الاحترازي والمواطنين والمقيمين بالتعاون معها ومع البلديات التابعة لإنجاح هذه المبادرة للحفاظ على صحة الجميع حيث إن مخالفة الإجراءات الاحترازية قد ينتج عنها خطر عدوى فيروس كورونا -لاقدر الله- وتتسبب في التأثير على الصحة العامة داعية الجميع إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة – بما فيها مخالفات الاشتراطات الصحية – عن طريق التطبيق الخاص بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات 940.

يذكر أن حملة ” يداً بيد ” ستتضمن الإعلان عن عدة مبادرات تطوعية تستهدف فئات تحتاج الدعم والمساندة في هذا الوقت بإشراف إمارة منطقة تبوك وبمشاركة عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وتهدف إلى مدّ يد العون للأسر المحتاجة والأسر المنتجة التي توقف عملها في المنطقة بمحافظاتها ومراكزها كافة وكذلك تحفيز المراكز الصحية الخاصة إلى الإسهام بتقديم العون والتوعية في الأسواق وبعض المواقع وأيضا تقديم الخدمة العلاجية للأسر وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن في منازلهم وتأمين المستلزمات الطبية للأسر وإيصالها لهم.