الموارد البشرية بمنطقة تبوك والأمانة تعقمان الدور الإيوائية بالمنطقة

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http://almnatiq.net/?p=849554
المناطق- تبوك:

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع أمانة المنطقة حملة لتعقيم الفروع الإيوائية بالمنطقة ومبنى الإيواء للعاملات وسكن العمال وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي على عدم التهاون في ما يمس الصحة العامة والتأكيد على تطهير مواقع الفروع الإيوائية والمنشآت التابعة للفرع مبيناً أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتوفير أقصى درجات الوقاية للنزلاء والمقيمين بالفروع الإيوائية.
وبينت أمانة المنطقة أنها قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.
يذكر أن أمانة تبوك تواصل إلى جانب ذلك حملتها الدائمة لتطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

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