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أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري -رحمه الله-

أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري -رحمه الله-
http://almnatiq.net/?p=849557
المناطق - الجوف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة وكيل رقيب حمود بن عبدالرحمن الشراري ، الذي توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد المتوفى عبدالرحمن بن محيلان الشراري.
ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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