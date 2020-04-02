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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة

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فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

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تضامناً لحملة " يداً بيد "

جمعية شثاث تبدأ بتوزيع 350 سلة غذائية وتسدد فواتير الكهرباء

جمعية شثاث تبدأ بتوزيع 350 سلة غذائية وتسدد فواتير الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=849559
المناطق- أملج- فايز السميري:

تضامناً مع حملة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك (يداً بيد ) وبمتابعة من محافظ محافظة أملج زياد بن عبد المحسن البازعي ؛ وبناءً على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة تبوك ومركز التنمية الاجتماعية بالوجه وتحقيقاً لحملة ( مجتمع واعي ) .
أطلقت جمعية البر الخيرية بمركز شثاث مبادرة ( الزم بيتك جمعية شثاث بخدمتك ) لدعم الأسر المستفيدة من الجمعية والمتضررين من جائحة فيروس كورونا حيث تفاعل أهل الخير مع هذه المبادرة وتم الانتهاء من توزيع ( ٣١٤ ) وسيلة وقائية والبدء بتوزيع ( ٣٥٠ ) سلة غذائية إضافةً إلى سداد بعض فواتير الكهرباء للمستفيدين من الجمعية هذا بالإضافة إلى الحملات التوعوية والإرشادية لحث المجتمع على الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المسئولة ؛؛

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بمركز شثاث بأنه سيتبع هذه المبادرة مبادرات أخرى إن شاء الله مناشداً أهل الخير ورجال الأعمال بمد يد العون لتحقيق الهدف من هذه المبادرات التي نسأل الله أن يجني ثمارها كافة أفراد المجتمع وأن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يعجل برفع البلاء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين.

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بر أملج توزع ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة

بر أملج توزع ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة

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