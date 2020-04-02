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فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

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فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=849574
المناطق _ متابعات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم إلى 4503 وفيات بعد تسجيل 471 وفاة إضافية في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضاف إليها 884 حالة وفاة على الأقل في دور المسنين.
وأكد مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون وجود 26 ألف مصاب في المستشفيات بفيروس كورونا المستجد، من ببينهم 6399 مريض في العناية المركزة، بزيادة 382 حالة.

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