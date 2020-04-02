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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة

أبرز المواد
فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل 471 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة
http://almnatiq.net/?p=849577
المناطق _ متابعات

سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة .
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.
والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.

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