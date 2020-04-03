مؤسسة النقد : البنوك في مدينتي مكة والمدينة مستمر العمل ببعض الفروع خلال منع التجول

المناطق _الرياض

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ، اليوم، استمرار عمل بعض فروع المؤسسات المالية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

وقالت ساما في بيان لها: إشارةً إلى تعليمات وزارة الداخلية الصادرة اليوم ٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢ أبريل 2020م ضمن جهود المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية التي تقضي بمنع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة، وإمكانية السماح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي؛ فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والصحة تخصيص حد أدنى من فروع المؤسسات المالية؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، على أن تكون ساعات العمل في تلك الفروع من الساعة (التاسعة) صباحًا حتى (الواحدة) ظهرًا، والتأكد من تطبيقها للتدابير الوقائية والإرشادات الصحية داخل تلك الفروع والمراكز؛ حفاظًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها من انتشار فيروس كورونا

ووجهت المؤسسة كافة المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توافر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها

كما تحث مؤسسة النقد العربي السعودي كافة عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم