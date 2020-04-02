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جمعية السلام للإغاثة والطواريء تقديم خدمة استلام الأدوية وإيصالها للمستفيدين في منازلهم

جمعية السلام للإغاثة والطواريء تقديم خدمة استلام الأدوية وإيصالها للمستفيدين في منازلهم

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جمعية السلام للإغاثة والطواريء تقديم خدمة استلام الأدوية وإيصالها للمستفيدين في منازلهم

جمعية السلام للإغاثة والطواريء تقديم خدمة استلام الأدوية وإيصالها للمستفيدين في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=849583
المناطق _ عسير

والتي أطلقت حملة #نوصلها_لك تلبية لنداء الوطن بمنع التجول والبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة في أوقات غير الحظر لتنطلق المبادرة بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أكثر من منطقة في وطننا الغالي وتهدف إلى تقديم خدمة استلام الادوية وإيصالها للمستفيدين في منازلهم وعدم خروجهم أو زيارتهم للمستشفيات من أجل صرفها ، وحيث كانت البداية من منطقة عسير بمتابعة إمارة #عسير وتنظيم وإشراف وتوجيه الشؤون الصحية بالمنطقة والتي أكملت اليوم الرابع على التوالي شارك فيها الرجال والسيدات من أبناء وبنات المنطقة والذين يعملون تحت مظلة الجمعية ويقدر عدد المشاركين بأكثر من (١٠٠ متطوع ومتطوعة ) تبدا باستلام الأدوية من مستشفيات المنطقة وايصالها للمرضى في منازلهم ( مستشفى عسير المركزي – مستشفي ابها للنساء والولادة – مستشفى خميس مشيط المدني ).
وستستمر الحملة بإذن الله حتى نهاية حضر التجول بالامر الملكي الكريم والانتهاء من إيصال الأدوية لمستحقيها في كافة محافظات ومراكز وقري منطقة عسير حيث امتدت الحملة إلى منطقة عسير باكملها ومحافظاتها ومراكزها ومنطقة نجران ومنطقة جازان
في حين أن الحملة ستكون مماثلة خلال الأيام القادمة في جميع باقي مناطق المملكة وهي تحت إجراءات التنسيق مع كافة الجهات المعنية

وأكد المتحدث الرسمي بإسم جمعية السلام للإغاثة والطواريء أ.محمد آل مداوي بأن الجمعية متخصصة في مثل هذه الأزمات وأنه يتم التنسيق مع المشاركين من أعضائها بخصوص التنقل والتحرك وفقا للأنظمة الرسمية المعمول بها وبعد اتخاذ كافة الاجراءات النظامية والاحترازية لسلامة المشاركين أثناء تأدية مهامهم من ارتداء الزي الواقي والكمامات والقفازات الطبية كما يتم التعامل مع المستفيدين بأخذ الاحتياطات اللازمة وتسليمهم بشكل رسمي
وأفاد المتحدث الرسمي بأننا نقدم الخدمة للمجتمع سعيا منا لخدمة وطننا ، كما نوه إلى حاجة الجمعية للداعمين في كافة مجالاتها وخصوصا مثل هذه المبادرات ، حيث أنه لايوجد راع للجمعية ، كما نرحب في الجمعية بانضمام شباب وبنات الوطن عن طريق التواصل معنا على حسابات الجميعة في السوشال ميديا…

 

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