احتجاجات عارمة في سجون الأحواز .. والحصيلة عشرات القتلى والجرحى

المناطق _ يوسف المطيري

أكدت مصادر صحيفة المناطق من الأحواز العربية المحتلة ان عشرات الأسرى والمعتقلين الأحوازيين في سجني “سبيدار وشيبان” الرئيسيان التابعان للاحتلال الإيراني في مدينة الاحواز العاصمة نفذوا يومي الثلاثاء والاربعاء مظاهرات ضد سوء معاملة الإحتلال الايراني لهم، وردا على الممارسات الايرانية الهمجية ضدهم اقدم المعتقلون على توسيع نطاق حتجاجاتهم الغاضبة ضد الاهمال الواسع التي تمارسها السلطات معهم في ظل تفشي فيروس كورونا وعدم توفير الرعاية الصحية لهم، ومحاولة الخروج من هذه السجون، ما أدى الى مقتل وجرح العشرات منهم.

ودفاعا عن أنفسهم ضد همجية قوات الاحتلال الايراني أقتحم الأسرى مستودع الأسلحة في السجن واستولوا على بعضا منها بغية كسر ابواب السجن، ما أدى إلى مواجهات مسلحة دامية مع القوات الايرانية في السجن وخارجه، انتهت بسيطرة الاحتلال عليهم، بعد دعمهم بقوات إضافية من الحرس الثوري.

ومنذ يومين يحتشد أهالي أسرى ومعتقلين الأحواز امام سجني “سبيدار وشيبان” لمطالبة الاحتلال الإيراني بكشف تفاصيل هذه الجريمة وإخبارهم بمصير ابناءهم إلا ان السلطات امتنعت عن اعطائهم اي تفاصيل وتوعدتهم بالاعتقال والعقاب اذا لم ينهوا تجمهرهم واحتجاجتهم امام السجون.