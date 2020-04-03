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رغوة الصابون تقضي على فيروس كورونا خلال 20 ثانية فقط

رغوة الصابون تقضي على فيروس كورونا خلال 20 ثانية فقط

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رغوة الصابون تقضي على فيروس كورونا خلال 20 ثانية فقط

رغوة الصابون تقضي على فيروس كورونا خلال 20 ثانية فقط
http://almnatiq.net/?p=849621
المناطق_الرياض

أوضح تقرير نشره موقع “فوكس” الأمريكي الإخباري كيفية تغلب الصابون المستخدم في غسل اليدين على فيروس كورونا الجديد، خلال 20 ثانية وهي المدة المطلوبة لقتل الفيروس .

وأشار التقرير إلى طريقة عملية توضح كيف يتم فيها القضاء على الفيروس من خلال سكب قليلًا من الزيت في وعاء فيه ماء، لترى أن الزيت لا يتحلل ولا يختلط بالماء؛ بل يستقر أسفل الماء منفصلًا عنه تمامًا ، ومن هذا نستنتج أن الماء لا يذيب الزيت الموضوع فيه، ولا يغسله أيضًا من أي مكان، كاليدين مثلًا، بل يمر فوقه ولا يجرف منه شيئًا ، أما اذا وضعت بعض الصابون في الماء المحتوي على الزيت، فستجد أن الزيت ذاب مغسولًا في الخليط.

وأكد التقرير أن فيروس كورونا مغلف بدهون وبروتينات، هي كالزيت تُمكّن الفيروس من الالتصاق بالأشياء، ومنها الأيدي، ولأن الماء لا يكفي وحده لإذابته عنها وغسله منها؛ لذلك كان الصابون هو الحل، حيث تقوم هذه الرغوة بتمزيق غلاف الدهون والبروتينات، وبعدها يصبح الفيروس ضعيفًا ويتم تفتيته إلى أشلاء، يغسلها الماء ويمضي بها إلى مثواها الأخير عبر أنابيب الصرف الصحي.

وأبان التقرير أن رغوة الصابون الفواحة بفقاعات تخرج معها ولا يعيرها أحد انتباهًا، وبالكاد لها وزن معلوم؛ هي أمضى سلاح لإبعاد كورونا عن 3 مناطق يمكنه التسلل منها إلى داخل جسم الإنسان، وهي الفم والأنف والعينين؛ حيث يخترق إحداها ويحولها إلى مصنع يتكاثر فيه بالملايين، وبعدها يتحرك سريعًا إلى الرئتين ليفتك بهما.

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