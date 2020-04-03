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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26 وعدد الإصابات إلى 5224 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26 وعدد الإصابات إلى 5224 حالة

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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26 وعدد الإصابات إلى 5224 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26 وعدد الإصابات إلى 5224 حالة
http://almnatiq.net/?p=849624
المناطق_واس

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا إلى 26 حالة وفاة وذلك بعد وفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى في ولاية فيكتوريا ووفاة امرأة تبلغ من العمر 74 عاما في مستشفى بولاية نيو ساوث ويلز.
أما بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا فقد وصل إلى 5224 حالة.
وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ 2389 حالة إلا أن كبيرة المسؤولين في وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز “كيري شانت” أشادت باستقرار أعداد الإصابات الجديدة في الولاية حيث سجل 91 حالة جديدة فقط منذ ليلة أمس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 21 مارس الماضي التي يقل فيه الارتفاع في الولاية عن 100 حالة جديدة.
وقال رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون بدوره إن قوانين الإغلاق والتباعد الاجتماعي والقيود على الحركة والتجمعات ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، مفيدا أن إيجاد
لقاح لفيروس كورونا سيكون أمرا أساسيا لتخفيف هذه الإجراءات والقيود وصولا إلى رفعها بشكل كامل.

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