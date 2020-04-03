في زمن «كورونا».. 8 تصرفات عليك تجنبها أثناء التسوق

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عملية التسوق رغم أهميتها وعدم الاستغناء عنها، إلا أنها أصبحت في وقتنا الحالي محفوفة بالمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وينصح الخبراء باتباع مجموعة من النصائح لتجنب التقاط العدوى أثناء التسوق، وفق ما نقلت صحيفة “الصن” البريطانية:

1- اذهب بمفردك

نفذت بعض محلات السوبرماركت في الكثير من البلدان سياسة التسوق المنفرد، للمساعدة في ضمان البعد الاجتماعي، إلا أن بعض المتاجر لا تنفذ هذه السياسة، لذا حاول ترك الأطفال وأفراد العائلة في المنزل وقم بالتسوق بنفسك.

2- العلامات الإرشادية

وضعت العديد من المتاجر علامات على الأرض تخبر العملاء بمكان الوقوف أثناء التسوق. تضمن هذه العلامات التزام العملاء بقاعدة المسافة التي يبلغ طولها مترين لوقف انتشار فيروس كورونا، لذا لا بد من الالتزام بهذه العلامات للحفاظ على مسافة كافية من المتسوقين الآخرين.

3- ساعات التسوق الخاصة

منذ تفشي فيروس كورونا، أدخلت العديد من محلات السوبر ماركت ساعات تسوق خاصة لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، في الحصول على منتجات البقالة، لذا تجنب الذهاب للتسوق في هذه الساعات واترك المجال لمن هم أكثر حاجة منك.

4- ابق في المنزل إذا كنت مريضاً

وفقاً لإرشادات الخبراء، يجب أن تبقى في يالمنزل إذا كنت تعاني من أعراض عدوى كورونا، بما في ذلك السعال وارتفاع درجة الحرارة، وإذا كنت بحاجة للحصول على الطعام، حاول أن تطلب من أحد أفراد أسرتك أو أحد أصدقائك القيام بالتسوق من أجلك.

5- لا تدفع نقداً

تجنب استخدام العملات الورقية والمعدنية قدر المستطاع لأنها تعتبر من أكثر الأشياء التي يمكن أن تنقل فيروس كورونا، بسبب تداولها الكثيف بين الناس. حاول أن تستخدم بطاقة المصرف للدفع قدر المستطاع.

6- تجنب لمس الأشياء

يعمد الكثيرون إلى ملامسة الفاكهة والخضار والأغراض الأخرى وتفحصها، وهذا قد يؤدي إلى انتقال الجراثيم منها وإليها، لذا ينبغي تجنب لمس الأغراض وإعادتها إلى أماكنها على الرفوف.

7- لا تركن بجانب الآخرين

حاول إبعاد سيارتك عن الآخرين في مواقف سيارات المتاجر قدر الإمكان. سيساعد ذلك على ضمان حصولك على مسافة أمان كافية، لمنع انتقال الفيروس إلى سيارتك.

8- الالتزام بالحصص

تتبع الكثير من محلات السوبر ماركت حصصاً محددة لكل فرد، وذلك لمنع تخزين الأغذية بإفراط، وتوفير كميات كافية للجميع. وهذا يستدعي التزام بالحصص المخصصة لك.