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10 نصائح عند استلام طلبات توصيل المواد الغذائية

10 نصائح عند استلام طلبات توصيل المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=849646
المناطق_متابعات

نشرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملات توعوية للمجتمع، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، وقدمت 10 نصائح وقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية وطلبات التوصيل

1 – لا تصطحب معك أحداً من أفراد الأسرة عند استلام الطلب

2- احرص على ارتداء القفازات وكمامة الوجه عند استلام الطلب

3 -أفرغ المواد الغذائية والتخلص من الأكياس الخارجية

4 – تأكد من تجهيز قيمة الفاتورة لتجنب فرق النقود مع موظف التوصيل

5 – اخلع الحذاء خارج المنزل

6- تخلص من القفازات والكمامة بطريقة صحيحة

7- اغسل يديك جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

8- عقم المعلبات واغسل الخضار والفاكهة بالماء الجاري أو بمحلول الخل المخفف بالماء

9 – يفضل تسخين الخبز قبل تناوله من خلال المايكرويف أو جهاز التحميص

10- حافظ دائما على نظافة المطبخ وأسطح التحضير

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