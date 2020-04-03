10 نصائح عند استلام طلبات توصيل المواد الغذائية

نشرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملات توعوية للمجتمع، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، وقدمت 10 نصائح وقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية وطلبات التوصيل
1 – لا تصطحب معك أحداً من أفراد الأسرة عند استلام الطلب
2- احرص على ارتداء القفازات وكمامة الوجه عند استلام الطلب
3 -أفرغ المواد الغذائية والتخلص من الأكياس الخارجية
4 – تأكد من تجهيز قيمة الفاتورة لتجنب فرق النقود مع موظف التوصيل
5 – اخلع الحذاء خارج المنزل
6- تخلص من القفازات والكمامة بطريقة صحيحة
7- اغسل يديك جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية
8- عقم المعلبات واغسل الخضار والفاكهة بالماء الجاري أو بمحلول الخل المخفف بالماء
9 – يفضل تسخين الخبز قبل تناوله من خلال المايكرويف أو جهاز التحميص
10- حافظ دائما على نظافة المطبخ وأسطح التحضير
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