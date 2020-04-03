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أوبرا وينفري تتبرع بعشرة ملايين دولار لتخفيف آثار كورونا

أوبرا وينفري تتبرع بعشرة ملايين دولار لتخفيف آثار كورونا
http://almnatiq.net/?p=849659
المناطق_وكالات

تبرعت مقدمة البرامج التليفزيونية الأمريكية «أوبرا وينفري» بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

جاء ذلك عبر بيان نشرته «وينفري» التي تعد إحدى ثريات نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرًا، عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي

وقالت «وينفري»: «أتبرع بما إجماليه عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها»

يُذكر أن وينفري (66 عامًا) ولدت فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي

وسيخصص جزء التبرع لصالح مبادرة جديدة تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو

وسيسهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررًا بتفشي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل، فضلًا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم

جاء إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعًا قياسيًا في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب

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