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هل يحق للقطاع الخاص إنهاء أو إيقاف عقود الموظفين بسبب “كورونا”؟.. “الموارد البشرية” تُجيب

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هل يحق للقطاع الخاص إنهاء أو إيقاف عقود الموظفين بسبب “كورونا”؟.. “الموارد البشرية” تُجيب

هل يحق للقطاع الخاص إنهاء أو إيقاف عقود الموظفين بسبب “كورونا”؟.. “الموارد البشرية” تُجيب
http://almnatiq.net/?p=849661
المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز للمنشآت الخاصة أن تُجبر الموظفين على إنهاء عقودهم أو إيقاف رواتبهم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ عكاظ ، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار الفيروس لا تندرج ضمن المادة (74) من قانون العمل السعودي، والتي تنص على إنهاء العقد بشكل صحيح في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين

وأضافت أن المملكة قدمت العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص لتجاوز الفترة الحالية والحفاظ على الموظفين، لافتةً إلى أن المنشآت التي تقوم بمخالفة النظام سوف تُوقع عليها العديد من العقوبات

ودعت الوزارة إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد أو بالاتصال على الرقم 19911 ، مبينةً أنه سيتم التعامل مع البلاغات المقدمة بشكل فوري من قبل فرق التفتيش الميداني

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