هل تعبت من العمل بالمنزل؟.. إليك 4 نصائح لتجديد النشاط

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http://almnatiq.net/?p=849699
المناطق - وكالات

يشتكي الكثير من الموظفين الذين يعملون من بيوتهم هذه الأيام، بسبب تفشي وباء كورونا، من الإرهاق المتزايد خلال فترة العمل المنزلي.

ومن هنا، وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح للعاملين من بيوتهم حاليا من أجل الحفاظ على صحتهم، خاصة أن بيئة العمل من المنزل تختلف كثيرا عن نظيرتها في المكاتب.

وأوصت المنظمة في تدوينة على حسابها في فيسبوك، باتباع 4 خطوات، قالت إن من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للشخص، خصوصا لأولئك الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر.

صعود وهبوط السلم

يؤدي صعود وهبوط السلم إلى تعزيز الدورة الدموية في الجسم، مما يحسن كفاءة القلب ويبعد عنه الجلطات، فضلا عن حرق الكثير من السعرات الحرارية.

تمارين إراحة العضلات

تنصح منظمة الصحة العالمية العاملين من المنازل بمغادرة مقاعدهم كل نصف ساعة والقيام ببعض التمارين، من بينها تحريك اليدين للأعلى، وكذلك الأكتاف بشكل دائري.

الرقص بضع دقائق

إن أرهقك الجلوس على المكتب في المنزل، فلا بأس من تشغيل الموسيقى والرقص قليلا على أنغامها، إذ إن الرقص يحرك الكثير من العضلات ويغير المزاج.

تابع شيئا مسلياً

إن شعرت بالملل أو التعب خلال العمل، ولا ترغب في القيام بأي تمرين رياضي، فما عليك سوى متابعة شيء مسل عبر الإنترنت يخرجك من جو العمل لبضع دقائق، فهذا قد يجدد نشاطك.

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