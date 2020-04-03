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601 إصابة جديدة و4 حالات وفاة في روسيا

601 إصابة جديدة و4 حالات وفاة في روسيا
http://almnatiq.net/?p=849715
المناطق - وكالات

سجّلت روسيا اليوم 601 إصابة جديدة و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4149 إصابة والوفيات 34 شخصًا .
وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أن الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود 448 إصابة إلى العاصمة موسكو، إضافة إلى 34 إصابة سجلت في ضواحيها.
وأعلنت السلطات المحلية في العاصمة الروسية موسكو شفاء 28 مريضًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفيات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 168 شخصًا.

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