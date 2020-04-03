” جوال منطقة الرياض ” يرصد جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر خلال منع التجول

وادي الدواسر - فالح الدوسري

وثقت عدسة ” جوال اخبار منطقة الرياض ” جهود رجال قوة أمن الطرق في مداخل ومخارج محافظة وادي الدواسر والسليل ، والتي يتابعها شخصيًا من أرض الميدان قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر المقدم عبدالله بن عايض آل هقشة ، وتقوم القوة بمهام عملها لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك مع الجهات الأمنية الأخرى وتنسيق عالي المستوى .

ورصد ” جوال منطقة الرياض ” تواجد رجال أمن الطرق خلال نقاط تفتيش الفرز في مداخل محافظة وادي الدواسر ” طريق وادي الدواسر – خميس مشيط ، والسليل وطريق مركز الزهر، حيث قام قائد القوة المقدم عبد الله آل هقشة بجولات تفتيشية لتفقد سير العمل من خلال تفقد نقاط التفتيش والفرز .