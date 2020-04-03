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الأمن العام يطلق خدمة نظام تصاريح التنقل بين المناطق

الأمن العام يطلق خدمة نظام تصاريح التنقل بين المناطق
http://almnatiq.net/?p=849730
المناطق - واس

أطلق الأمن العام، خدمة (نظام تصاريح التنقل بين المناطق) من خلال الموقع الإلكتروني : https://tanaqul.ecloud.sa/login ، وذلك تيسراً على أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة التي تتطلب التنقل بين مناطق المملكة خلال أيام منع التجول المطبق احترازياً بسبب جائحة كورونا.
وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.
وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الخطوات التالية :
1 – تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول.
2 – تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد.
3 – كتابة الظرف الطارئ أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما يثبتها في خانة المستندات.
4 – ستصل للمستفيد رسالة باكتمال تقديم طلبه.
5 – بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص ستصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم مطابقة الشروط.

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