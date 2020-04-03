مواطن كويتي يوثق فرحته بتصوير شاحنات البصل قادمة من السعودية

وثق مواطن كويتي في مقطع مصور فرحته بعبور شاحنات تحمل كميات كبيرة من البصل أحد المنافذ قادمة من المملكة ، وأردفها بعبارة لطيفة حملت (ابشروا بالبصل)

وكانت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت أظهرت تكدسا للراغبين في الحصول على البصل، ما يظهر ندرة المحصول في الأسواق، وسط مطالب بتدخل حكومي لإنهاء الأزمة، والحد من مثل هذه التجمعات، التي قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا.

وقال متعاملون إن سعر البصل وصل إلى 6 دنانير، بينما يصل في السوق السوداء إلى 12 دينارا، بسبب احتكار بعض التجار للمحصول، على حد قولهم، لكن تظهر قائمة الأسعار المعلنة في بورصة السلع الحكومية أن سعر كيلو البصل يبلغ 32 فلسا فقط.

وأوردت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن أزمة البصل باتت حديث الشارع الكويتي، مشيرة في هذا السياق إلى الازدحام الذي شهده سوق الدولة المركزي ”الفرضة“ لليوم الرابع على التوالي.