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أمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين لتعويضة المواطنين الذين يعملون في المنشآت المتأثرة بكورونا

أمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين لتعويضة المواطنين الذين يعملون في المنشآت المتأثرة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=849762
المناطق - تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله –  نيابة عن جميع أهالي منطقة تبوك أسمى معاني الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على أثر صدور أمره الكريم القاضي بصرف (تسعة مليارات ريال )تعويضاً لأكثر من 1.2مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا .
وقال سموّه   أن هذا الامر الكريم يُجَسِّد ما اعتاده أبناء المملكة العربية السعودية من ولاة الأمر  من رعاية وحرص واهتمام وأيضاً  من أُبُوّه حانيةً . وايضاً امتداداً لحرصه حفظه الله  على التخفيف من الاثآر الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص وسوق العمل .مشيراً سموه إلى المشاعر الجياشة التي أبداها الجميع في المنطقة  لما سيكون لهذا الامر  الكريم من أثرٍ  كبير للكثير من الأُسر . وأضاف بأنَّ المواطن السعودي ينعم بالرعاية الحانية لتوفير الحياة  الكريمة والعيش الرغيد  . سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويُدِيم على بلادنا عزها ورفعتها .

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