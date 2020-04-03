جمعية المودة للتنمية الأسرية توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة

المناطق - جدة

أقر مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية في اجتماعه الثالث والثلاثين والذي تم عن بعد بسبب الظروف الراهنة توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة وذلك تجاوباً مع حملة برا بمكة والتي وجه باطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بالإضافة إلى مبادرات اخرى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية عبر حملة مجتمع واعي والتي تتمثل في مبادرة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات النفسية والأسرية والتربوية والاقتصادية لعدد 2500 أسرة في منطقة مكة المكرمة ، وكذلك مبادرة بناء قدرات الأسرة لمواجهة الأزمة حيث يتم تقديم برامج التدريب عن بعد لتمكين الأسرة معرفياً لما تحتاجه أثناء الأزمة لعدد 2000 أسرة .

وأوضح المهندس فيصل الأداء الاجتماعي والمالي للربع الأول من السنة 2020 وكان عدد المستفيدين في هذا الربع 10,826 مستفيد 52% منهم من الإناث و 48٪ من الذكور ، حيث تم تقديم 78 دورة تدريبية بواقع 520 ساعة تدريبية لعدد 2,889 مستفيد ، وفي أكاديمية الحياة تم تقديم 31 دورة تدريبية حرفية خاصة بالسيدات من الأرامل والمطلقات والأسر المنتجة لعدد 761 مستفيدة بواقع 520 ساعة تدريبية ، وفي قسم الحماية والإرشاد الأسري كان قد تم 4,945 جلسة استشارية لعدد 3,226 مستفيد ومستفيدة بمتوسط نسبة صلح 51٪ وفي الركن الاستشاري الذي تم تنفيذه في المول التجاري استفاد منه عدد 50 مستفيد ، وتم تأهيل إلى الآن عدد 21 مختص ومختصة ، وفي برنامج شمل للرعاية الوالدية تم تقديم 17,516 خدمة لعدد 3,816 أسرة في 6 فروع بمنطقة مكة المكرمة.

وتم إقرار خطة رمضان التي تم تقديمها من إدارة التسويق وتنمية الموارد للحملة التسويقية في الصحف ولوحات الطرق ومنصات التواصل الاجتماعي ، مع مراعاة ظرف الأزمة التي نمر بها والتغلب على التحديات التي تواجه الفريق لتحقيق الأداء المستهدف.

شارك في الاجتماع عن بعد المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي رئيس مجلس الإدارة، وكلاً من الأستاذ زهير بن علي المرحومي نائب رئيس المجلس، والمهندس فايز بن عبدالله الحربي المشرف المالي والدكتور عبد الله بن محمد أحمد بيومي، والدكتور عبد الله بن محمد سعيد متبولي، والدكتور فيصل بن سليم المحمادي والدكتور محمد بن سعيد الغامدي ، والمدير العام للجمعية الأستاذ محمد بن علي آل رضي.