مدني العيدابي ينتشل جثمان غريق بوادي جوراء ويهيب باتباع التعليمات

العيدابي - فضه عطيف

اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان بانه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغا عن غرق شخص مقيم بمستنفع مياه بوادي جوراء بمحافظة العيدابي وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة مدعومة بعدد من الغواصين المتخصصين الى الموقع واتضح وجود شخص في ذلك المستنقع تبلغ مساحتة ٨×٣ حيث تم انزال الغواصين واخراجة وعند الفحص عليه وجد انه متوفي وتم تسليمة لجهة الاختصاص.

واذ نهيب بالجميع بالالتزام بارشادات الدفاع المدني وذلك بعدم الاقتراب من تلك المستنقعات او السباحة فيها وذلك حفاظا على سلامة الجميع.