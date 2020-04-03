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شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

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مدني العيدابي ينتشل جثمان غريق بوادي جوراء ويهيب باتباع التعليمات

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جمعية المودة للتنمية الأسرية توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة

جمعية المودة للتنمية الأسرية توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة

منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين لتعويضة المواطنين الذين يعملون في المنشآت المتأثرة بكورونا

أمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين لتعويضة المواطنين الذين يعملون في المنشآت المتأثرة بكورونا

منطقة تبوك

أعرب عن سعادة في رد الجميل للمملكة ..

شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=849772
المناطق - يوسف المطيري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه احد المقيمين المصريين في الرياض للحظة مداهمة الشرطة وأمانة الرياض صالون حلاقة مخالف ساهم في باستشعاره للمسئولية في إبلاغ الجهات الرقابية عن المخالفة.
وقال المقيم المصري في المقطع المصور أنه لأول مره يشعر برده لجميل للمملكة على الخير الذي ينعم به والمدة اللي عاشها في المملكة.
وأظهر المقطع الذي وثقه المقيم صالون حلاقة مخالف يقوم باستقبال زبائن وافدين خلسة ، ومن ثم إغلاق الباب مباشرة ، في مخالفة لتعليمات وزارة الصحة والجهات الأمنية بإغلاق صالونات الحلاقة ومنع التجول لمواجهة فيروس كورونا.

 

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