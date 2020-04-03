النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا

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حذرت النيابة العامة من التسبب في عدوى الغير بفيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة أي من الأنشطة التي تهدف إلى نقل العدوى للأصحاء.

وقالت النيابة العامة إنه يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره.

وأضافت: وفي شأن جائحة كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.

وأوضحت أن العقوبة المترتبة على ذلك تشمل الغرامة بما يصل 100 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.