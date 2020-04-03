احدث الأخبار

النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا
أبرز المواد
 شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 مدني العيدابي ينتشل جثمان غريق بوادي جوراء ويهيب باتباع التعليمات
منطقة جازان
 جمعية المودة للتنمية الأسرية توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين لتعويضة المواطنين الذين يعملون في المنشآت المتأثرة بكورونا
منطقة تبوك
 مواطن كويتي يوثق فرحته بتصوير شاحنات البصل قادمة من السعودية
أبرز المواد
 «إعمار اليمن» يدشن مشروعين لدعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى وتيسير تنقلات أهاليها
أبرز المواد
 دعم أجرة المسكن لأكثر من 5 آلاف مواطناً صدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية توضح حدود نطاق منع التجول الذي سيطبق على مدينة الدمام ومحافظة القطيف
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة يوصي أصحاب الرأي والفكر ورجال المال والأعمال أن تتجسد لديهم معاني الأخوة ويطلقون مبادراتهم الاقتصادية والمالية والاجتماعية والنفسية والأسرية
أبرز المواد
 إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اعتصموا بحبل الدُّعاء عند نزول البلاءِ، وكونوا أحلاسَ بيوتِكُم حينَ تَدْهَمُكمُ الضَّرَّاءُ وتَفْجَأُكمُ البَأْساءُ
أبرز المواد
 الأمن العام يطلق خدمة نظام تصاريح التنقل بين المناطق
أبرز المواد
النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا

النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا

أبرز المواد
شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

أبرز المواد
مدني العيدابي ينتشل جثمان غريق بوادي جوراء ويهيب باتباع التعليمات

مدني العيدابي ينتشل جثمان غريق بوادي جوراء ويهيب باتباع التعليمات

منطقة جازان
جمعية المودة للتنمية الأسرية توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة

جمعية المودة للتنمية الأسرية توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة

منطقة مكة المكرمة

النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا

النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا
http://almnatiq.net/?p=849779
المناطق - متابعات

حذرت النيابة العامة من التسبب في عدوى الغير بفيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة أي من الأنشطة التي تهدف إلى نقل العدوى للأصحاء.

وقالت النيابة العامة إنه يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره.

وأضافت: وفي شأن جائحة كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.

وأوضحت أن العقوبة المترتبة على ذلك تشمل الغرامة بما يصل 100 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

روابط ذات صلة

شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

شاهد..مقيم مصري يبلغ على صالون حلاقة خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
مواطن كويتي يوثق فرحته بتصوير شاحنات البصل قادمة من السعودية

مواطن كويتي يوثق فرحته بتصوير شاحنات البصل قادمة من السعودية
«إعمار اليمن» يدشن مشروعين لدعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى وتيسير تنقلات أهاليها

«إعمار اليمن» يدشن مشروعين لدعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى وتيسير تنقلات أهاليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*