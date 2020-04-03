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“الجوازات” توضح طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر
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المناطق - متابعات
تتيح المديرية العامة للجوازات عبر أبشر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وكذلك الاستعلام عن مدة الإقامة، وهي خدمات تقدمها وزارة الداخلية في المملكة لجميع المقيمين والتابعين لهم.
وقد وفّرت مديرية الجوازات عبر بوابة أبشر، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين في إطار الجهود المبذولة للتحول الرقمي دون تحمل عناء الذهاب إلى مديريات الجوازات في المناطق من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
طريقة استعلام صلاحية الإقامة
يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الخطوات التالية:
أولًا: الدخول إلى رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبوابة أبشر الإلكترونية، وتسجيل مستخدم جديد.
ثانيًا: إدخال رقم الإقامة والرمز المائي ثم الضغط على الاستعلام.
ثالثًا: بعد الدخول ستظهر نتيجة الاستعلام عن صلاحية الإقامة سواء كانت الإقامة صالحة ومدة صلاحيتها وموعد التجديد أو منتهية الصلاحية.
إلغاء تأشيرة الخروج النهائي والخروج والعودة
وبعد تعليق رحلات الطيران الدولي دعت المديرية العامة للجوازات كافة المقيمين الذين شارفت تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي الخاصة بهم على الانتهاء إلى إلغاء التأشيرة حتى لا يتعرضوا لغرامات بسبب مخالفة الأنظمة.
تمديد تأشيرة العودة للمواطنين
كما أتاحت المملكة إمكانية تمديد تأشيرة العودة للمواطنين السعوديين المتواجدين في الخارج والذين تعطل دخولهم المملكة بسبب حظر الطيران الدولي الذي طبقته عدة دول من بينها السعودية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
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