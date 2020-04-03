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النيابة العامة: غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمصاب كورونا غير الملتزم بالإرشادات الوقائية

النيابة العامة: غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمصاب كورونا غير الملتزم بالإرشادات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=849790
المناطق - الرياض

شددت النيابة العامة تحذيراتها لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن غير الملتزمين منهم بالإرشادات الوقائية سوف يواجهون عقوبات صارمة ومغلظة، مؤكدة أنه يتوجب على حاملي الوباء عدم نقل الفيروس لغيرهم.

وقال النيابة في تغريدة عبر تويتر: يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى؛ ما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.

ووفقًا للنيابة، فإنه على المصاب بكورونا أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه أيضا الالتزام بعدم نقل العدوى لغيره، وإلا سيواجه عقوبات بدفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة خمس سنوات أو بأحدهما مؤكدًا أن ذلك لا يخل أيضًا بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

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