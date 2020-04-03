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جولة تفتيشية للمحلات التجارية بمحافظة بيش تطيح بمخالفات تتحول الى قضية جنائية

جولة تفتيشية للمحلات التجارية بمحافظة بيش تطيح بمخالفات تتحول الى قضية جنائية
http://almnatiq.net/?p=849791
بيش - فضة عطيف

قام محافظ بيش وفريق من فرع وزارة التجارة بالمنطقة وبلدية وفريق من بلدية محافظة بيش  يوم  الخميس بجولة تفتيشية للمحلات التجارية بمحافظة بيش  وشوهد محافظ بيش وسط المتسوقين في المحلات التجارية للمواد الغذائية وهو يتفحص المواد الغذائية و الفواكه المعروضة للبيع والتأكد من صلاحيتها والاستماع الى ملاحظات المواطنين وتوجيه اللجان المرافقة بسرعة معالجة المخالفات حفاظاً على صحة المجتمع والمواطنين .
بعدها توجه برفقة اللجان التفتيشية على عدد من المحلات التجارية بالمحافظة  وتسجيل المخالفات الصحية عليها وإغلاقها وتفاجأ اصحاب المحلات التجارية المخالفة بزيارة محافظ بيش وفريق التجارة بالمنطقة وبلدية بيش وقد شمل لجنة التفتيش محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحه و.مأمور الضبط القضائي وضابط اتصال التموين بفرع وزارة التجارة بجازان علي عبده أبوشمله ونائب رئيس بلدية محافظة بيش  حسين  شبلي ورئيس قسم صحة البيئة ببلدية بيش عيسى هديسي ومأمور الضبط القضائي بفرع وزارة التجارة عبدالله قيراط
وذكر حسن ابو شرحه بان هذا العمل والتعامل بالإجراء الرسمي يأتي من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي اﻻمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز  بن محمد بن عبدالعزيز التي تصب في صالح المواطن والمقيم والمجتمع
وتطبيق الأنظمة بصرامة على كل من يخالف تعليمات الدولة حفظها الله وتأتي هذه الزيارة التفتيشية التي تراقب الأسعار والمخزون ومدى توفر الفواكة والخضار وجميع احتياجات الأسرة ومتابعة صحة بيئة العمل ونظافة المحلات التجارية للمواد  الغذائية وصلاحية تواريخها واختتم الزيارة بجولة لمتابعة اوضاع الحظر الصحي بالمحافظة وقراها  و وضع نقاط جديدة في بعض القرى .

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