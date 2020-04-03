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العثيمين يشيد بأمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين

العثيمين يشيد بأمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين
http://almnatiq.net/?p=849800
المناطق - واس

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
وقال معاليه: “إن هذه الخطوة تنضم إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن من شأن تلك الإجراءات التخفيف من الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، الأمر الذي يوازي بين الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار سوق العمل.
وأكد الدكتور العثيمين أن مجموعة القرارات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي أعلنت عنها المملكة منذ بداية تفشي وباء كورونا في العالم أسهمت جميعها في حماية المواطن والمقيم على أرض المملكة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق العمل.

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