حملات على مساكن العمالة بحفرالباطن لمتابعة تطبيقها للشروط الاحترازية للحد من انتشار كورونا

المناطق - حفرالباطن

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ال سعود أمير المنطقة الشرقية‬⁩ “حفظة الله”بشأن دراسة أوضاع مقرات سكن العمالة بالمحافظة ، فقد صدر توجية سمو ⁧‫محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات الحكومية المختصة تحت إشراف سموه .

‏و قد قامت اللجنة مساء أمس بعدة حملات على مساكن العمالة لبعض المنشات بالمحافظه لمتابعة تطبيقها للشروط الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا إضافة إلى إفهامهم وارشادهم بحسب الدليل الارشادي لمكافحة فايروس كورونا المستجد.