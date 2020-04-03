احدث الأخبار

بوتين يدعو إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا
أبرز المواد
 أمير الجوف : خادم الحرمين الشريفين عرّاب المواقف الصعبة والمحن رغم فتك الكورونا باقتصاد العالم إلا أنه يثبت لنا قوة بلادنا ودعمه لأبنائه
منطقة الجوف
 الفرق الرقابية في أمانة الأحساء تقف على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر
المنطقة الشرقية
 توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حياً من أحياء الرياض للتوعية بكورونا خلال أسبوع
منطقة الرياض
 حملات على مساكن العمالة بحفرالباطن لمتابعة تطبيقها للشروط الاحترازية للحد من انتشار كورونا
المنطقة الشرقية
 العثيمين يشيد بأمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين
أبرز المواد
 النيابة العامة: غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمصاب كورونا غير الملتزم بالإرشادات الوقائية
أبرز المواد
 جولة تفتيشية للمحلات التجارية بمحافظة بيش تطيح بمخالفات تتحول الى قضية جنائية
منطقة جازان
 “الجوازات” توضح طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر
أبرز المواد
 شاهد..الأف بي آي الأمريكي يداهم معبداً يهودياً يحتوي على آلاف الكمامات في نيويورك
أبرز المواد
 النيابة العامة : غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمن ينقل عدوى كورونا عمدًا
أبرز المواد
بوتين يدعو إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا

بوتين يدعو إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا

أبرز المواد
أمير الجوف : خادم الحرمين الشريفين عرّاب المواقف الصعبة والمحن رغم فتك الكورونا باقتصاد العالم إلا أنه يثبت لنا قوة بلادنا ودعمه لأبنائه

أمير الجوف : خادم الحرمين الشريفين عرّاب المواقف الصعبة والمحن رغم فتك الكورونا باقتصاد العالم إلا أنه يثبت لنا قوة بلادنا ودعمه لأبنائه

منطقة الجوف
الفرق الرقابية في أمانة الأحساء تقف على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية

الفرق الرقابية في أمانة الأحساء تقف على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر

أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر

المنطقة الشرقية

حملات على مساكن العمالة بحفرالباطن لمتابعة تطبيقها للشروط الاحترازية للحد من انتشار كورونا

حملات على مساكن العمالة بحفرالباطن لمتابعة تطبيقها للشروط الاحترازية للحد من انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=849802
المناطق - حفرالباطن

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ال سعود أمير المنطقة الشرقية‬⁩ “حفظة الله”بشأن دراسة أوضاع مقرات سكن العمالة بالمحافظة ، فقد صدر توجية سمو ⁧‫محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات الحكومية المختصة تحت إشراف سموه .
‏و قد قامت اللجنة مساء أمس بعدة حملات على مساكن العمالة لبعض المنشات بالمحافظه لمتابعة تطبيقها للشروط الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا إضافة إلى إفهامهم وارشادهم بحسب الدليل الارشادي لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

الفرق الرقابية في أمانة الأحساء تقف على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية

الفرق الرقابية في أمانة الأحساء تقف على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية
أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر

أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر
شرطة المنطقة الشرقية توضح حدود نطاق منع التجول الذي سيطبق على مدينة الدمام ومحافظة القطيف

شرطة المنطقة الشرقية توضح حدود نطاق منع التجول الذي سيطبق على مدينة الدمام ومحافظة القطيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*