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توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حياً من أحياء الرياض للتوعية بكورونا خلال أسبوع

توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حياً من أحياء الرياض للتوعية بكورونا خلال أسبوع

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توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حياً من أحياء الرياض للتوعية بكورونا خلال أسبوع

توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حياً من أحياء الرياض للتوعية بكورونا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=849808
المناطق - الرياض

تمكنت اللجنة المُنفِّذة للحملة الوطنية التطوعية “مجتمع واعٍ ” بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع من زيارة 44 حياً من أحياء العاصمة ذات الكثافة السكانية ، و176 محلاً تم خلالها توزيع 4363 حقيبة وقائية ، وتقديم 15360 نصيحة تثقيفية مباشرة ، وإجراء مايزيد على 25000 اتصالاً توعوياً إلى جانب تركيب 155 بانر في أماكن متفرقه وانتاج 7 فيديوهات تثقيفية تخاطب جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم بفايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وكانت اللجنة التي يرأسها علي القباني مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض قد عقدت امس اجتماعها الدوري عن بُعد لمناقشةالتقارير الميدانية ونتائج الأسبوع الأول من أعمالها .وستتواصل اعمال اللجنة الفترة المقبلة، مع امكانية توسيع رقعة زياراتها داخل الرياض وخارجها لتشمل المحافظات والمراكز التابعة .
يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع موارد وتنمية منطقة الرياض تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية ، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، وادارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض ، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية “، وجمعية التطوع الصحي “اثر” وهما الجهتان المنفذتان ، وممثلين عن ” الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي” كجهات داعمة .

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