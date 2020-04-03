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أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر

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ضمن ثلاثة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه بالدمام والخبر

أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر

أمانة الشرقية تفتتح موقع لسوق الخضار على مساحة 10 آلاف بحي العليا بالخبر
http://almnatiq.net/?p=849814
المناطق - الدمام

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية أولى الأسواق المؤقتة الثلاث والخاصة ببيع الخضار والفواكه بحي العليا محافظة الخبر، وذلك بعد تهيئته، انفاذا لتوجيهات امارة المنطقة الشرقية، والتي وجهت بإنشاء أسواق مؤقته بالدمام والخبر، لتخفيف حدة الازدحام في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وكشفت الأمانة أن بلدية محافظة الخبر قامت بتهيئة موقع على مساحة 10 آلاف متر مربع بحي العليا، ليكون مقرا لسوق الخضار والفواكه وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان وإيجاد بدائل متعددة أمام السكّان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 10/8/1441هـ، حيث سيكون وقت العمل بالسوق يوميا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأبانت أمانة الشرقية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وكافة العاملين داخل السوق، كما تم تخصيص مكتب للبلدية في الموقع للمتابعة والرقابة، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في السوق، فيما تم تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في كافة منافذ بيع الاغذية.

وأشارت الأمانة بأنه سوف يتم افتتاح سوقين مؤقتين في غرب وشرق الدمام لتخفيف حدة الازدحام، مبينة أن أسواق الخضار والفواكه المؤقتة تعد رافداً مهماً وتساهم في تلبية متطلبات الحياة العامة، بهدف تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من الخضار والفواكه، وضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة لتنظيم عمل الأسواق وتخفيف حدة الازدحام.

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