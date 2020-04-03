الفرق الرقابية في أمانة الأحساء تقف على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية

المناطق - الأحساء

واصلت أمانة الاحساء تعزيز جهود الرقابة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية، والتي تتم بصفة مستمرة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستج (COVID19) انطلاقا من خطط الامانة باعتبار البلديات هي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس حمايةً وتحقيقاً لسلامة افراد المجتمع ،

وأكد المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل على أن الأمانة وبجهود البلديات الفرعية قامت بتوجيه منشآت الصحة العامة بتطبيق إجراءات الوقاية المتبعة في هذا الشأن ومنها ( تطهير وتعقيم مرافق المنشأة وعربات التسوق او الادوات الاخرى المستخدمة في هذا الجانب ، توفير معقمات الايدي لقاصدي المنشأة والعاملين ، الالتزام بعدم التزاحم داخل المحال والاقتصار على اعداد محددة بين فترة واخرى ، وضع ملصقات ارضية في المنشأة لتوجيه الافراد بضرورة وجود مسافة لا تقل عن متر واحد بين الفرد والآخر) ،

ولفت بووشل الى ان الفترة الماضية شهدت زارت الفرق الرقابية بالأمانة لـ أكثر من 16 ألف منشأة تجارية من مختلف الأنشطة خلال 1800 جولة ميدانية قام بها مراقبي البلديات، تم خلالها تحرير 466 مخالفة فيما تم مصادرة 3000 كيلو من المواد الغذائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، وفق اللائحة البلدية.

وأضاف بووشل، تنفيذ الأمانة لخططها الاحترازية والوقائية تتم بصفة مستمرة وذلك من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم وخطط النظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء ، وكذلك غسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم ، واعمال التنظيف ” الكنس والغسل” الآلي للطرقات والارصفة وجولات تعقيم الساحات والطرق التجارية وذلك بالتطهير عبر الاجهزة الرذاذية الخاصة بأعمال التطهير، بالإضافة الى خطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم وتطهير واجهات المنازل في الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي ، مؤكداً على توسيع نطاق تنفيذ الخطط الاحترازية بمجال اشمل اثناء الفترة الممتدة لمنع التجوّل .