بوتين يدعو إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا

المناطق - وكالات

– الرئيس الروسي بوتين يقول الوضع في أسواق الطاقة العالمية ما زال صعبا والطلب يهبط.

– بوتين: روسيا تريد دوما استقرارا طويل الأجل لأسواق النفط.

– بوتين: تحدثت إلى ترامب.. نحن جميعا قلقون بشأن الوضع في أسواق الطاقة.

وزير الطاقة الروسي نوفاك يبلغ بوتين أن أسواق النفط مضطربة جدا

نوفاك يبلغ بوتين: الطلب على النفط يقوضه قرار من بعض الدول بإغراق الأسواق

نوفاك يبلغ بوتين: لا نعرف متى سيصل الطلب على النفط إلى أدنى مستوياته

نوفاك يبلغ بوتين: من الضروري أن يخفض الجميع انتاج النفط، بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة

بوتين: نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة بشأن أسواق النفط

بوتين: نحتاج إلى خفض انتاج النفط بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، والتخفيضات يجب أن تكون من مستويات الربع/1

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