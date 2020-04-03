بوتين يدعو إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا

– الرئيس الروسي بوتين يقول الوضع في أسواق الطاقة العالمية ما زال صعبا والطلب يهبط.
– بوتين: روسيا تريد دوما استقرارا طويل الأجل لأسواق النفط.
– بوتين: تحدثت إلى ترامب.. نحن جميعا قلقون بشأن الوضع في أسواق الطاقة.
وزير الطاقة الروسي نوفاك يبلغ بوتين أن أسواق النفط مضطربة جدا
نوفاك يبلغ بوتين: الطلب على النفط يقوضه قرار من بعض الدول بإغراق الأسواق
نوفاك يبلغ بوتين: لا نعرف متى سيصل الطلب على النفط إلى أدنى مستوياته
نوفاك يبلغ بوتين: من الضروري أن يخفض الجميع انتاج النفط، بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة
بوتين: نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة بشأن أسواق النفط
بوتين: نحتاج إلى خفض انتاج النفط بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، والتخفيضات يجب أن تكون من مستويات الربع/1
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