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تجارة حائل تنفذ أكثر من 3200 جولة، وتقف على استمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

تجارة حائل تنفذ أكثر من 3200 جولة، وتقف على استمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين
http://almnatiq.net/?p=849835
المناطق - حائل

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل، خلال الفترة من 15 مارس وحتى مطلع 2 ابريل، على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

كما استهدفت جولات “التجارة” في منطقة حائل التي بلغ عددها أكثر من 3200 جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم تحرير 273 مخالفة، 70 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات، محافظات بقعاء ، والشنان ، وموقق ، والشملي ، والحائط ، والغزالة ، والسليمي، َوسميراء، والمراكز التابعه لها.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية. ​

وتحث وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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