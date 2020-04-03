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فيديو.. السفير الأمريكي ينصح مواطنيه بالبقاء في المملكة أثناء أزمة كورونا

فيديو.. السفير الأمريكي ينصح مواطنيه بالبقاء في المملكة أثناء أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=849843
المناطق - الرياض

وجّه السفير الأمريكي في الرياض جون أبي زيد رسالة إلى مواطنيه في المملكة والذين قدَّرهم بـ 80 ألف أمريكي، نصحهم فيها بالبقاء في المملكة، معدداً المميزات الموجودة هنا.

وأوضح أن الأمريكيين هنا يعملون في وظائف مهمة لعائلاتهم وللمملكة وللولايات المتحدة، مقدماً لهم النصيحة بأنه في ظل الظروف الحالية عليهم البقاء في المملكة، فالإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة، والنظام الصحي فعّال.

وأضاف “أبي زيد” أن قرار مغادرة الأمريكيين للمملكة هو قرار شخصي لهم، موجهاً إياهم بوجوب النظر إلى مجريات الأمور هنا، وأن عليهم البقاء إذا كان ذلك قرارهم وهو ما ينصح به شخصياً حتى لعائلته، مؤكداً على قدرة البلدين على تخطي أزمة كورونا.

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