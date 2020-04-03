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النيابة العامة تحقِّق مع مواطن أساء لرجال الأمن وخالف أمر منع التجول بمحافظة حفر الباطن

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عرض رشوة في مقطع فيديو لمن يقوم بإلغاء هذه المخالفة..

النيابة العامة تحقِّق مع مواطن أساء لرجال الأمن وخالف أمر منع التجول بمحافظة حفر الباطن

النيابة العامة تحقِّق مع مواطن أساء لرجال الأمن وخالف أمر منع التجول بمحافظة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=849846
المناطق - حفر الباطن

باشرت الدائرة المختصة بالنيابة العامة إجراءات التحقيق مع مواطن وجهت إليه اتهامات بالإساءة لرجال الأمن إثر مخالفته لأمر منع التجول بمحافظة حفر الباطن.

جاء ذلك، حسبما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة؛ فقد أكد أن التحقيق مع المتهم جاء استنادًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأفاد المصدر أن المواطن ظهر في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتلفظ على رجال الأمن إثر مخالفته لعدم امتثاله لأمر منع التجول، وعرض مقابلًا على سبيل الرشوة لمن يقوم بإلغاء هذه المخالفة.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرَّمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف؛ نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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