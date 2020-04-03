” يداً بيد “تشهد تفاعل جميع الجمعيات ورجال الأعمال بأملج وقراها

المناطق- أملج- فايز السميري؛

مبادرة يداً بيد تشهد تفاعل كبير من مؤسسات العمل الخيري باملج وقراها تفاعلت لجان وجمعيات ومؤسسات العمل الخيري بمحافظة أملج وقراها مع مبادرة “يداً بيد” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وذلك بإشراف مباشرة من محافظ املج الأستاذ زياد البازعي.

وشهد القطاع الخيري بأملج خلال يومين حراك كبير تسابقت فيه تلك الجهات على تقديم العديد من الأعمال الخيرية المتنوعة شملت توزيع سلال غذائية وتوصليها لمنازل المستحقين في جميع الجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة.

وبادرت جمعية تآخي الخيرية في الحرة الشمالية بحصر المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتوزيع سلال غذائية وإيصالها للمستفيدين.

وعلى ذات الصعيد قامت جمعية الشبحة الخيرية بتوزيعات غذائية وبادر الداعمين في كفالة عدد من الأيتام وتبرعات بتقديم مياه صحية .

فيما قدمت جمعية شثاث توزيعات غذائية ومواد نظافة شخصية للمستفيدين

وقدم فرع جمعية املج بالصرى لحوم ذبائح طازجة للعمالة الملازمة للمنازل وسلال غذائية كذلك فيما وزع فرع الجمعية بحراض سلال غذائية منوعة.

وقدم فرع الجمعية بالنصبة مبادرة صحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المتأثرين بإجراءات الاحتراز من الوباء العالمي.

وقدمت جمعية سكن الخيرية بعمق مسابقة بيوتنا جاذبة تفاعلاً مع المبادرة الخيرية يداً بيد .

وفي سياق متصل وزعت جمعية البر الخيرية بالحسي شحنات من التمور الفاخرة على الجمعيات المجاورة لها.

وقدم مشروع حفظ النعمة باملج توزيعات منوعة لجمعيات لتوزيعها على المستحقين.

ولا يزال شلال مبادرة يدا بيد ينهمر بالعطاء الوفير لإسعاد الأسر والمساعدة في سد الحاجة تجسيدا للدور الخيري والمجمعي ومثالا حي للتكاتف الاجتماعي المنشود.