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جمعية طوى توزع 1600 كرتون ماء لـ10 مواقع في مكة

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جمعية طوى توزع 1600 كرتون ماء لـ10 مواقع في مكة

جمعية طوى توزع 1600 كرتون ماء لـ10 مواقع في مكة
http://almnatiq.net/?p=849855
المناطق - عادل الزهراني

وزعت جمعية طوى الخيرية 1600 كوتون ماء لـ10 مواقع في مكة المكرمة تحت أشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة وشملت 6 مراكز صحية، و3 مستشفيات، وفندق واحد؛ وتأتي هذه المساهمة من الجمعية لدعم جهود الشؤون الصحية في مكة المكرمة، ووزارة الحج، للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية طوى الخيرية الشيخ عبداللطيف الصاعدي إلى أن الجمعية تمكنت خلال 3 أيام من توزيع 1600 كرتون ماء بواقع 533 كرتون في كل يوم للمراكز التابعة لصحة مكة المكرمة والمستشفيات.
وقال:” شملت المراكز الصحية في المعابدة والزاهر وكدي والهجرة والعزيزة وبحره، ومستشفى الزاهر وشرق عرفات وابن سينا، وفندق دار الإيمان جراند”.
وكشف عن تواصل الجمعية مع مندوب وزارة الحج لتوفير المياه لعدد من الفنادق، وتم تشكل فريقين متخصصين الأول مع وزارة الحج لسد احتياجات الفنادق، والثاني مع الشؤون الصحية في مكة المكرمة لسد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من المياه.
وبين أن الجمعية تعمل إلى دعم جهود الشؤون الصحية في مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من خلال توزيع مياه الشرب للعاملين في المجال الصحي.
مؤكداً على أن دور الجميعة يعتبر شرف عظيم وموقف جليل لخدمة الوطن خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم خط الدفاع الأول الممارسيين الصحيين.

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