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أحياء وشوارع منطقة جدة التاريخية تشهد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول

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أحياء وشوارع منطقة جدة التاريخية تشهد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول

أحياء وشوارع منطقة جدة التاريخية تشهد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول
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المناطق - واس

شهدت أحياء وشوارع منطقة جدة التاريخية التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج حتى خارج أوقات المنع إلا للضرورة، حرصاً منهم على التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مما يؤكد مدى ارتفاع ثقافة الجميع التوعوية والتثقيفية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة شرائح المجتمع من هذه الجائحة.
ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” في جولتها الميدانية اليوم خلو الشوارع من المارة والمركبات في صورة تعبر عن الالتزام بأمر منع التجول، إضافة لمواصلة الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها الجهود الكبيرة، للتأكد من تفعيل أمر منع التجول ، وسط تعاون الأهالي والسكان بهدف منع تفشي الفيروس وانتهائه.
بدورها أظهرت المحال التجارية والمتخصصة في تقديم الوجبات الشعبية والحلويات المنتشرة على جنبات المنطقة التاريخية التزامها بالاحترازات أثناء استقبال مرتاديها وتلبية احتياجاتهم الغذائية والتموينية.

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